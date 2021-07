Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) - "Oggi dobbiamo osservare non tanto i contagi, ma i ricoveri in ospedale. L'augurio e l'auspicio è che l'Italia rimanga in bianco, ma occorre valutare i dati quotidianamente e settimanalmente. Ad oggi i dati non ci fanno presagire un cambio di colore". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite 'Newsroom Italia' su RaiNews24.