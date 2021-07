"Sono vaccini nuovi e diversi - ha evidenziato il presidente di Farmindustria - Abbiamo eccellenze che producono vaccini batterici, questi sono per i virus. Abbiamo fatto scouting anche sui materiali, ma è difficile che il processo sia fatto tutto da una sola azienda. E' importante la collaborazione tra aziende. Credo che già dal prossimo anno si possa andare in questa direzione", ha concluso.

"Quando è iniziato il lavoro al Mise - ha sottolineato Scaccabarozzi - è stato fatto con grande trasparenza e obiettivi seri. Ricordo che le parole del ministro Giorgetti sono state 'non è un problema politico, né finanziario, né industriale. Qui c'è un problema di salute e dobbiamo lavorare tutti insieme'. Abbiamo lavorato e abbiamo dato al Mise tutta una serie di informazioni. Ci sono già tutta una serie di imprese che sono coinvolte nella produzione dei vaccini. Avevamo però detto che i tempi non erano velocissimi perché la produzione di un vaccino da quando un impianto è pronto richiede dai 4 ai 6 mesi, a volte 1 anno, perché sono prodotti biologici".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli