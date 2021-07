"Abbiamo il vaccino e dovremmo aver protetto gran parte delle persone che andavano protette con più urgenza. Continuando, riusciremo anche a mettere un ostacolo alla circolazione virale. Ma dobbiamo essere cauti quando vediamo aumentare l'incidenza. Fortunatamente non vediamo al momento nessun carico sui sistemi sanitari. Continuiamo a vaccinare e a tenere comportamenti prudenti", ha aggiunto.

Milano, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Spera si "continui a vaccinare al ritmo di oltre 500mila dosi al giorno" e che non si cominci a "fare i conti con una certa riduzione della domanda" il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. "Credo che tutti quanti siano talmente responsabili da correre a vaccinarsi. Quando si comincerà a vaccinare un numero sostanzioso di giovani, allora comincerà a rallentare anche la corsa del virus", ha detto l'esperto, durante la conferenza stampa sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid della Cabina di regia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli