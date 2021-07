Milano, 16 lug. (Adnkronos Salute) - Dalla cellulite ai capillari fragili, sono diversi i benefici dell'ossigeno ozono terapia discussi al 42° Congresso della Società italiana di medicina estetica (Sime), che si è aperto oggi a Roma. Del trattamento si è parlato in tre interventi. A rappresentare la Società scientifica di ossigeno ozono terapia (Sioot) Fortunato Loprete.

L'ossigeno ozono terapia - spiegano gli esperti - è in grado di dare "una risposta efficace e quanto più possibile naturale e non invasiva alla lipodistrofia, comunemente chiamata cellulite, un problema che interessa circa il 90% della popolazione femminile". La metodica "interviene eliminando le imperfezioni della pelle e ripristinando la circolazione, in appena 10-15 sedute - ha sottolineato Loprete - La tecnologia medica di Sioot scioglie i grassi responsabili della cellulite in modo naturale e senza controindicazioni". L'ozono viene iniettato sottocute con micro-iniezioni, producendo un aumento del trofismo tissutale, scindendo gli acidi lunghi grassi favorendone l'espulsione, e riattivando la circolazione sanguinea, migliorando la situazione di pareti e vasi venosi.

L'ossigeno ozono terapia è efficace anche per la fragilità capillare: "Migliora l'ossigenazione e il microcircolo e tende a ripristinare la funzionalità del vaso. A differenza delle altre terapie, l'ozono non va a sclerotizzare o chiudere i capillari, bensì a incrementare la funzione venosa", precisano gli specialisti. "La tecnica innovativa utilizzata da Sioot è chiamata flash-ozone - ha illustrato Loprete - Permette di liberare il vaso ostruito ed evitare che si ostruisca di nuovo. E' una cura eccellente sia per piccoli che medi capillari. La terapia è coadiuvata dall'applicazione di creme specifiche arricchite con ozono, che completano l'azione del trattamento migliorando la circolazione alle gambe".

I principali benefici prodotti dall'ossigeno ozono terapia - ricorda una nota - sono l'aumento dell'ossigenazione sanguigna, l'efficacia delle funzioni battericida, fungicida e virucida, le proprietà analgesiche e antinfiammatorie e la capacità di rigenerazione osteoarticolare.

In generale è anche possibile affermare che il trattamento contribuisce a migliorare l'equilibrio sistemico psico-fisico dell'organismo, e risulta efficace se applicata seguendo scrupolosamente i protocolli Sioot.