Milano, 20 lug. (Adnkronos Salute) - E' stato eseguito "con successo" all'ospedale Sant'Andrea di Roma "il primo impianto per il sistema vestibolare in Italia". Il dispositivo, inserito chirurgicamente nell'orecchio - riferiscono dall'azienda ospedaliero-universitaria capitolina - risolve l'ipofunzione labirintica bilaterale, disturbo dell'orecchio interno che, oltre a un deficit di udito, provoca anche gravi disfunzioni dell'equilibrio, impedendo una deambulazione corretta. L'operazione permette sia di riacquistare la funzione uditiva dell'orecchio operato, sia di risolvere il problema di oscillazioni e barcollamenti incontrollabili, restituendo al paziente una vita normale e autonoma.

L'intervento è stato effettuato ieri, 19 luglio, dall'équipe otorinolaringoiatrica dell'Aou coordinata da Maurizio Barbara, ordinario all'università Sapienza e direttore Uoc Otorinolaringoiatria del Sant'Andrea. L'impianto agisce attraverso una doppia stimolazione elettrica sul nervo cocleare e sul nervo vestibolare - sottolineano dall'ospedale - dunque con effetti sia sull'udito sia sulla stabilità fisica.

L'ipofunzione labirintica bilaterale - spiegano una nota del Sant'Andrea - è una disfunzione fortemente debilitante, dovuta a malattie dell'orecchio interno come la malattia di Ménière o legata all'uso di farmaci ototossici. Può anche derivare da patologie neurologiche, casistica per la quale, tuttavia, l'impianto vestibolare non è raccomandato. Si stima soffrano di ipofunzione labirintica bilaterale complessivamente 28 persone su 100mila, alle quali risultano impedite anche le più elementari attività quotidiane, come passeggiare o guidare, e che continuamente sono esposti al rischio di caduta.

"L'innovativo intervento conferma la preminenza della sanità laziale nel panorama nazionale e internazionale - si legge - L'impianto del dispositivo è frutto di un trial clinico e di un progetto europeo, nonché oggetto di collaborazione con le due università spagnole di Las Palmas e Navarra e con il Centro europeo St. Augustinus di Anversa in Belgio. Un risultato raggiunto grazie alla dinamica sintesi di ricerca e assistenza realizzata presso il Sant'Andrea, policlinico integrato con Sapienza università di Roma".