Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Serve una forma di obbligo per i docenti che non si sono ancora vaccinati contro Covid? "In realtà , sono 215mila gli insegnanti non vaccinati" contro Covid. "In numero assoluto sembra altissimo, mentre invece è una percentuale bassa rispetto al totale del corpo docente e localizzata in alcune regioni. Credo che una moral suasion sia necessaria in quelle regioni che altrimenti avrebbero seri problemi nella didattica. Ma il 15% di non vaccinati non sarà molto diverso dalla popolazione generale, dove credo che il 15%" delle persone vaccinabili "non si vaccinerà . Dobbiamo fare un'azione di convincimento che può essere fatta anche con piccole cose". E' la visione del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto come ospite a 'Tgcom 24'.

"Il consiglio che do ai docenti è di vaccinarsi - ha aggiunto - Il punto più importante è che devono farlo per loro stessi. Soprattutto gli insegnanti andranno nelle scuole dove sotto i 12 anni il vaccino non esiste ancora e quindi la circolazione virale in quelle classi e il rischio potrà essere più alto. E il docente di 50 anni che si prende il virus" e non è protetto dal vaccino "rischia" maggiormente "di andare in terapia intensiva. Il mio consiglio dunque è: vaccinatevi per voi stessi, prima ancora che per gli altri".