Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Profitti e ricavi migliori del previsto per il gruppo farmaceutico Pfizer nel secondo trimestre dell'anno. La multinazionale americana ha chiuso il periodo con entrate pari 18,98 miliardi di dollari e un utile netto di 5,56 miliardi, pari a 98 centesimi per azione. Per l'intero esercizio il gruppo prevede entrate derivanti dal vaccino anti Covid-19 pari a 33,5 miliardi di dollari, per 2,1 miliardi di dosi.