"Se avessimo avuto i vaccini - ha ricordato Marinoni - i morti di Bergamo non ci sarebbero stati perché chi è vaccinato contro il Covid è protetto dalla malattia grave, dal ricovero e dal rischio di decesso".

Roma, 28 lug. (Adnkronos Salute) - "Si stima che i no-vax veri siano il 7% della popolazione. Poi chi scende in piazza è libero di farlo, e noi siamo liberi di tenere queste cose nella giusta considerazione e di andare avanti nel porre alcuni requisiti per svolgere determinare attività ". Lo ha affermato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici di Bergamo e componente del Comitato centrale della Fnomceo, la Federazione nazionale Ordini dei medici, ospite di 'Dentro i fatti' su TgCom24.

Covid: Ordine medici, 'no-vax veri 7% italiani, liberi di manifestare nel rispetto reciproco' Marinoni, 'se avessimo avuto i vaccini i morti di Bergamo non ci sarebbero stati'

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli