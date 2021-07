La deflagrazione ha causato la morte di almeno due persone, ma il bilancio sembra purtroppo con il passare delle ore destinato ad aggravarsi, secondo Frank Hyldmar, Ceo dell'operatore dell'impianto Currenta, citato da 'Rnd'. Finora sono stati recuperati due corpi, ma mancano ancora cinque dipendenti, dispersi. "Sfortunatamente, dobbiamo presumere che non troveremo vive le cinque persone scomparse", ha detto, secondo quanto riportato dal gruppo mediatico.

Colonia, 28 lug. (Adnkronos Salute/Dpa) - Le autorità ambientali dello stato del NordReno Westfalia partono dal presupposto che il fumo fuoriuscito dall'impianto chimico di Leverkusen, teatro ieri di una gigantesca esplosione, possa contenere componenti tossiche. L'agenzia per l'ambiente del Land occidentale ha spiegato che i contenitori esplosi contenevano solventi clorurati e ha citato diossina, Pcb e furano tra le sostanze che potrebbero essere state trasportate nelle aree circostanti.

