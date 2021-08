Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) - La più grande sfida per la sanità del futuro è rappresentata dalla telemedicina, dalla sua implementazione al suo pieno sviluppo nel Servizio sanitario nazionale. Ne è convinta Consulcesi che, come provider di formazione sanitaria, lancia "una 'tripletta' di ebook per una formazione da numeri uno, per aiutare medici e operatori sanitari a non farsi cogliere impreparati a questa sfida". Cruciale tanto quanto quella della sicurezza, come dimostra l'attacco hacker sferrato in queste ore alla Regione Lazio.

Il primo della 'ebook series' - informa una nota - è il libro 'Telemedicina tra presente e futuro', scritto da Ciro Galiano, avvocato e consulente di Consulcesi & Partners, con l'introduzione di Francesco Gabbrielli, direttore del Centro nazionale per la telemedicina, e Giuseppe Petrella, presidente Commissione per l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi sanitari del ministero della Salute. Il secondo titolo della tripletta è 'E- health, il futuro dell'assistenza sanitaria', in cui vengono approfonditi i fattori di criticità che incidono sul lavoro degli operatori sanitari e sul sistema, con un focus specifico dedicato alla telemedicina. Protagonista del terzo ebook il tema sicurezza: "La lettura di 'Blockchain sfide e opportunità ' - promette Consulcesi - offre una visione chiara della blockchain e la sua applicazione nell'immediato futuro. In particolare, l'utente apprenderà le nozioni relative a funzionamento, applicabilità e integrazione nel sistema sanitario e farmaceutico".

Un argomento - ricorda la nota - approfondito anche nell'ultimo prodotto editoriale di Consulcesi, il libro 'Capitale Digitale' di Massimo Tortorella, edito da Paesi Edizioni e disponibile pure in formato ebook e audiolibro. I primi 100 partecipanti che completeranno i tre corsi dedicati alla telemedicina riceveranno una copia cartacea del libro del presidente Consulcesi. "Ma la formazione non finisce qui", rimarca il network al servizio della comunità medica: "Gli audiolibri, i podcast su Spotify, i corsi in realtà aumentata nei diversi ambiti della sanità e della salute sono solo alcune delle possibilità offerte da Consulcesi, sempre con lo scopo di proporre contenuti scientificamente rilevanti, a cura di esperti di alto livello, con la direzione scientifica di Guido Rasi, a cui accedere facilmente grazie al digitale".