Roma, 4 ago (Adnkronos Salute) - In tanti si chiedono quanto può durare la protezione vaccinale e intanto corrono a fare test per contare gli anticorpi. Ha senso farlo? "No e per diversi motivi. Il primo è che esistono diverse tipologie di test che forniscono valori diversi e quindi non confrontabili. Il secondo motivo è che non è stata accertata una soglia anticorpale che garantisce la protezione. Il terzo è che il sistema immunitario è composto di una altrettanto importante difesa cellulare che questi test non misurano". Risponde in maniera molto netta, in un'intervista a 'La Stampa', il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, in merito all'utilità dei test anticorpali.