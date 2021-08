"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento.

La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19 può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della Società .

"Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un figlio", conclude Guglielmino.