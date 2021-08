(Adnkronos)() - "Siamo un po' invidiosi, anche se è giusto. Ora ci vorrebbe il maschietto, un Ken virologo". Lo dice con ironia all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'università Statale di Milano, commentando il lancio da parte della Mattel della Barbie 'vaccinologa', ispirata alla co-creatrice del vaccino anti-Covid di Oxford-Astrazeneca. "Io come ispiratore del bambolotto? No", conclude poi ridendo.

