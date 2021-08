Ginevra, 11 ago. (Adnkronos)() - "Se arriveremo a 300 milioni di casi di Covid, e quanto velocemente ci arriveremo, dipende da tutti noi. Al ritmo attuale, potremmo superare i 300 milioni di casi all'inizio del prossimo anno. Ma possiamo cambiare (il ritmo). In questo siamo tutti insieme, ma il mondo non si comporta come se lo fosse". Lo ha detto il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità , Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa a Ginevra, durante la quale ha ricordato "la scorsa settimana sono stati registrati 200 milioni casi, appena sei mesi dopo che il mondo ne aveva registrati 100 milioni. E noi sappiamo che il numero reale dei casi è molto più alto".