(Adnkronos) - C'è chi ha scelto di vaccinare sul litorale affollato di bagnanti e chi nei centri storici, chi all'interno dei grandi hub metropolitani e chi nei piccoli centri di provincia, chi punta sulle fasce di età dai 50 in su, preoccupato dalla ripresa dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive, e chi decisamente sui giovani tra i 12 e i 19 anni, in vista dell'avvio dell’anno scolastico. "A Ferragosto, così come già in questi giorni, le aziende sanitarie pubbliche moltiplicheranno i loro sforzi per vaccinare gli italiani ancora non immunizzati, nella consapevolezza che questo periodo è decisivo per scongiurare scenari che ci riportino indietro nella gestione della pandemia e per far partire il nuovo anno scolastico in sicurezza". Lo annuncia Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie ed ospedaliere (Fiaso).

"Anche in questo mese, compresa la giornata di Ferragosto - ha proseguito Migliore - le aziende hanno programmato una serie di iniziative per la campagna vaccinale caratterizzate da soluzioni organizzative e gestionali innovative, semplificando l’accesso per i cittadini, spostando le équipe vaccinali nei luoghi di vacanza, evitando il più possibile le prenotazioni e ricorrendo in alcuni casi anche a gadget premio per i più giovani. Una presenza costante, determinata ma discreta, per non perdere di vista un obiettivo prioritario per la tutela della salute degli italiani, ma preoccupandosi al tempo stesso di contribuire a garantire il diritto al riposo e alle vacanze".