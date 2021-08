(Adnkronos) - "Il 70% di vaccinati direi che è un buon inizio". Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano commenta il traguardo di 73 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia, pari alla copertura del 70% della popolazione con prima dose.

"Siamo arrivati a un buon completamento di quella parte della campagna vaccinale con gli Hub e l'ampia disponibilità di vaccini per tutti coloro che volevano immunizzarsi. Da oggi - avverte il virologo - possiamo dire che deve cominciare sul serio quel lavoro di 'porta a porta' che dobbiamo attuare per raggiungere via via maggiori risultati, perché l'obiettivo sono sicuramente i giovani e poi i cinquantenni che mancano all'appello e che non sarà facile convincere".