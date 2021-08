Roma, 17 ago. (Adnkronos Salute) - La Sicilia supera la soglia massima dei ricoveri, da parte di pazienti Covid, nei reparti ordinari, fissata dai nuovi parametri al 15%, attestandosi, dopo un aumento, ieri, di un punto percentuale, al 16%. E' quanto risulta dai dati dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati alle 19.26 del 16 agosto.

