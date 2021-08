Secondo Pregliasco, "c'è poi un problema legato anche al numero di abitanti: con un incremento macroscopico di persone è naturale - evidenzia il virologo - che ci sia un problema di saturazione di posti letto. Insomma - conclude - è un mix: meno vaccinazioni, più persone, strutture più in difficoltà e questi sono i risultati".

Roma, 18 ago. (Adnkronos Salute)() - "E' un mix esplosivo di elementi" a portare Sicilia e Sardegna verso la zona gialla. Ne è convinto il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano. "E' chiaro che noi facilitando il turismo - afferma all'Adnkronos Salute - abbiamo complessivamente facilitato la diffusione del virus, e ci sta: bisogna vivere e convivere con questa presenza. Non a caso - rileva l'esperto - tutte le regioni a vocazione turistica sono messe più o meno male". Ma oltre a questo, un ruolo lo giocano "una serie di aspetti complessivi: la quota di vaccinati, i comportamenti e la quota di disponibilità di posti letto".

