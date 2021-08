Roma, 19 ago. (Adnkronos Salute)() - Sui mezzi pubblici, in particolare in vista della ripresa della scuola, la mascherina Ffp2, "è meglio della mascherina chirurgica. Ma sarebbe bene che i servizi di trasporto fossero organizzati con una capienza massima al di sotto dell'80% perché le due cose - la mascherina e la riduzione delle persone a bordo - sarebbero molto più efficaci". Lo ha detto Silvio Garattini, presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, intervenuto ad 'Agorà Estate' su Rai Tre.

