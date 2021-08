La direttiva di Biden, giunta dopo gli attacchi lanciati alla Cina dal suo predecessore Donald Trump, era stata decisa dopo che a maggio il presidente aveva ricevuto un rapporto dalle agenzie di intelligence che si concentrava su "due probabili scenari", senza però gingere ad una conclusione definitiva. Biden riferì che due agenzie di intelligence erano orientate nel sostenere l'origine naturale del virus, mentre una terza propendeva per l'ipotesi della fuga dal laboratorio.

Il rapporto è il risultato di un intenso lavoro durato 90 giorni, dopo che Bidena aveva incaricato a maggio le agenzie di intelligence di produrre un documento "che possa portarci più vicini a una conclusione definitiva" sulle origini del virus. Ma nonostante l'analisi di informazioni di intelligence già esistenti e la ricerca di nuovi elementi, gli esperti Usa non sono riusciti a trovare un consenso unanime sulle conclusioni del loro lavoro, secondo quanto riferito al Post da funzionari dell'amministrazione.

Covid: nuovo rapporto Usa, ancora no certezze intelligence su origine virus

