Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) - Dall'inizio dell'emergenza sono 4.502.396 i contagiati dal covid-19 in Italia mentre sono 128.914 le vittime. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Al momento sono 135.724 le persone positive al coronavirus, 399 in più di ieri.

Covid: da inizio emergenza oltre 4,5 mln contagiati in Italia

