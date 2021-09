Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della Sanità sta monitorando una nuova variante 'Mu' che è stata identificata per la prima volta in Colombia nel gennaio del 2021. E' quanto emerge dal report settimanale dell'Oms. La variante denominata B.1.621 è stata etichettata dall'Organizzazione mondiale della Sanità come 'Mu' il 30 agosto scorso. Questa variante, sottolinea l'Oms, "ha una costellazione di mutazioni che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria". Per ora anche se alcuni focolai sono stati segnalati in altri paesi del Sud America la nuova variante è soprattutto presente in Colombia e in Ecuador.