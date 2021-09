Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) - “Ã? una gran bella notizia che da oggi il ministero della Salute possa avvalersi del lavoro di altre due persone di grande qualità . Ho proposto Giuseppe Ippolito come direttore della ricerca e dell’innovazione e Sergio Iavicoli come direttore della comunicazione e dei rapporti internazionali”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza.

