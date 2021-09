Berlino, 1 set. (Adnkronos Salute) - Per meglio affrontare future minacce di pandemie, l'Organizzazione mondiale della sanità apre a Berlino un 'Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence'. Il centro verrà inaugurato oggi dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Il mondo deve essere in grado di individuare eventi con potenziale pandemico e monitorare in tempo reale le misure di controllo delle malattie in modo da gestire efficacemente pandemie e rischi epidemiologici - ha dichiarato Tedros in un comunicato - L'Hub sarà cruciale in questo sforzo".

Il nuovo centro, la cui direzione è affidata a Chikwe Ihekweazu, attuale capo dei Centri di controllo delle malattie della Nigeria, riceverà un'iniziale finanziamento tedesco di 100 milioni di dollari. L'obiettivo è di riunire specialisti di diverse discipline per condividere dati, informazioni e buone pratiche. "Malgrado decenni d'investimenti, Covid-19 ha rivelato un grande gap nella capacità mondiale di prevedere, individuare, valutare e rispondere ai focolai che minacciano l'umanità - ha rimarcato Michael Ryan, direttore esecutivo dei programmi di emergenza dell'Oms - L'Hub punta a sviluppare l'accesso ai dati e gli strumenti analitici per superare questi gap, promuovendo la collaborazione e la condivisione, per proteggere il mondo da crisi future".