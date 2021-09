Roma, 2 set. (Adnkronos Salute) - Si va verso l'obbligo vaccinale e verso la terza dose di vaccino anti-Covid? "Sì a entrambe le domande". Il premier Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Cdm, risponde così. Il presidente del Consiglio annuncia anche che il Green pass verrà esteso: "Il ministro Speranza ed io ne stiamo parlando da un po' di tempo. L'orientamento è sì, verrà esteso. Per decidere esattamente quali sono i passi da compiere e i settori che dovranno averlo prima, faremo una cabina di regia come chiesto dal senatore Salvini. La direzione è quella".

"La cabina di regia - ha precisato - ci sarà perché dobbiamo decidere tante cose, tra cui l'estensione del Green pass: a chi, non se" estenderlo, "e quanto svelti. La cabina di regia ci sarà di sicuro. Secondo: il chiarimento politico lo fanno le forze politiche. Terzo: è auspicabile una convergenza e una maggiore disciplina nelle deliberazioni politiche. Quarto: il Governo va avanti".