Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - La procura di Torino ha emesso un decreto di sequestro della chat Telegram 'Basta dittatura', che nelle ultime settimane è diventata uno dei principali strumenti di comunicazione di alcuni gruppi no vax e no Green pass. E' quanto riporta il quotidiano 'La Stampa', nella cronaca locale, sottolineando che "il provvedimento è funzionale a fermare il mezzo attraverso il quale sarebbero stati commessi i reati ipotizzati dagli inquirenti: istigazione a delinquere e ripetute violazione della privacy".

"Il testo - prosegue il quotidiano - è stato trasmesso a una mail istituzionale di Telegram che si chiama 'Collaborazione volontaria', utilizzata dall'autorità giudiziaria per informare la struttura legale del social di quanto si richiede e si ritiene opportuno fare. Cioè chiuderla, oscurarla per fermare la deriva di annunci e pubblicazioni in un crescendo di toni minacciosi".

"Al momento - si legge ancora - nessuna risposta è stata recapitata in procura. Ergo, la chat è rimasta aperta e funzionante con i suoi 40mila e passa iscritti. La sensazione è che i magistrati attenderanno ancora qualche giorno e valuteranno, in caso di mancato ulteriore riscontro, di seguire un altro percorso. Quale? Avviare ad esempio una rogatoria internazionale".