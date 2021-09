Washington, 7 set. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 40 milioni i casi di Covid-19 registrati negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge da un database del 'New York Times'. Secondo il giornale, il numero totale delle infezioni diagnosticate, superiore a quello degli abitanti della California, lo Stato più popoloso della nazione, è la prova della diffusione del virus Sars-CoV-2 e, di recente, della contagiosa variante Delta.

