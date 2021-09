Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - ''Oggi è un bel giorno perché abbiamo appena raggiunto e superato l'80% delle prime somministrazioni. E' un traguardo importante perché ci dice che per fine settembre raggiungeremo l'80% di platea interamente vaccinata ossia 43 milioni e 200mila cittadini italiani dai 12 anni in su che completeranno la scheda vaccinale''. Lo ha detto il commissario straordinario generale Paolo Figliuolo in visita all'hub vaccinale presso lo stabilimento Amazon di Passo Corese