Nel periodo monitorato, tutte le regioni hanno registrato un calo (Africa, Sud-Est asiatico e Mediterraneo orientale) o un andamento simile (Europa e Pacifico occidentale) relativamente ai nuovi casi, tranne la regione Americhe che ha riportato un aumento del 19% rispetto ai 7 giorni precedenti. L'incidenza di nuovi decessi è diminuita in tutte le regioni, tranne che nelle Americhe e in Europa dove i morti sono saliti rispettivamente del 17% e del 20%.

Covid: Oms, numeri stabili, 4,4 mln di casi e 68mila morti in 7 giorni

Covid: Oms, numeri stabili, 4,4 mln di casi e 68mila morti in 7 giorni

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli