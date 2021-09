Roma, 8 set. (Adnkronos Salute) - Sono 5.923 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia oggi, 8 settembre, secondo i dati Covid-19 nel bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute. Registrati inoltre altri 69 morti. Il totale dei casi sale a 4.585.423, quello delle vittime a 129.707. Sono 301.980 i tamponi effettuati da ieri, con un tasso di positività al 2%.

In calo (-72) i ricoverati con sintomi, che scendono a 4.235, mentre c'è un ricovero in più di ieri in terapia intensiva, con un totale di 564 ricoverati e 38 ingressi del giorno. Sono 8.058 in più i dimessi e guariti, che portano il dato complessivo a 4.324.135. In calo (-2.206) gli attuali positivi, che portano il totale a 131.581.