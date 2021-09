L'indagine trae origine dall'attività di monitoraggio condotta dai due uffici investigativi milanesi, su input della Direzione centrale della Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'estremismo e del terrorismo interno e del Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni, nei confronti dei numerosi gruppi di protesta attivi sul web contro le misure di contenimento adottate dall'Esecutivo per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Oltre a Milano le perquisizioni, condotte dalla Digos e dalla Polizia Postale del capoluogo lombardo in collaborazione con gli omologhi uffici competenti, hanno interessato le province di Roma, Venezia, Padova, Bergamo e Reggio Emilia.

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - Sono 8 i decreti di perquisizione eseguiti dalla Polizia e disposti nell'ambito dell'indagine coordinata dal capo della Sezione distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano Alberto Nobili e dal pm Piero Basilone, a carico di appartenenti al mondo no vax. Le 8 persone sono indagate per istigazione a delinquere aggravata.

Covid: indagini su minacce no vax, 8 indagati

Covid: indagini su minacce no vax, 8 indagati

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli