Milano, 13 set. (Adnkronos Salute) - "La sepsi uccide 11 milioni di persone ogni anno, inclusi quasi 3 milioni di bambini piccoli, e causa disabilita ad altri milioni". Lo sottolinea il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità , Tedros Adhanom Ghebreyesus, su Twitter in occasione del World Sepsis Day. "L'Oms - aggiunge il Dg - invita tutti i Paesi a investire nella prevenzione della sepsi, nella diagnosi precoce e appropriata" di questa 'super-infezione' generalizzata "e nella sua gestione clinica tempestiva e appropriata".

Sanità: Oms, 'sepsi uccide 11 mln di persone l'anno, 3 mln bimbi' Dg, 'investire in prevenzione, diagnosi precoce e assistenza tempestiva e appropriata'

