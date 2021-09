Il focolaio è partito in una scuola della provincia frequentata dai figli del primo paziente, risultato positivo al ritorno da un viaggio a Singapore. Le autorità hanno ordinato lo screening di massa entro una settimana per tutti gli studenti e gli insegnanti del Fujian. Finora sono più di una decina gli studenti che hanno contratto il virus.

Pechino, 13 set. (Adnkronos Salute) - Nuovo focolaio di Covid-19 in Cina. Secondo quanto riferito dai media statali, almeno 75 casi, tra cui alcuni asintomatici, sono stati individuati nella provincia sudorientale del Fujian, in particolare nelle città di Putian, Quanzhou e nel capoluogo Xiamen.

Covid: nuovo focolaio in Cina, almeno 75 casi nel Fujian

