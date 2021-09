Roma, 13 set. (Adnkronos Salute) - Sono 2.800 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia (ieri 4.664), secondo i dati del ministero della Salute. Sono stati registrati altri 36 morti (ieri 34), che portano a 129.955 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 120.045 tamponi, con un tasso positività che sale al 2,3% (ieri 1,7%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4.200, con un incremento di 87 persone rispetto a ieri, mentre sono 563 i ricoverati in terapia intensiva (+4 rispetto a ieri), con 35 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.353.346 i guariti (+ 4.186 ) e 125.904 gli attualmente positivi (-1.430 ).