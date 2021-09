Dalla progettazione alla realizzazione, l'intero progetto di revamping di Labio 4.0 è stato gestito da realtà e professionisti del territorio. Non solo. Il 70% dei macchinari ad alta tecnologia presenti è prodotto da aziende italiane, molte delle quali fiori all'occhiello dell'industria e dell'ingegneria nazionale, leader nei loro settori di appartenenza. Tra queste: CSV life science, azienda ingegneristica di Milano, il Consorzio P&F di Latina, IMA S.p.A. (divisione active - solidoralforms), azienda di Bologna leader nel suo settore, CSV Containment per l'isolamento, Monlab di Carpi e Vibrating Screen TAIM di Atessa.

Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Il made in Italy è protagonista della nascita di 'Labio 4.0 Marino Golinelli'. Sono infatti decine le aziende italiane coinvolte nella messa a punto dei nuovi laboratori di Ricerca e Sviluppo dedicati alla tecnologia farmaceutica e alla chimica analitica nello stabilimento Alfasigma di Pomezia, inaugurato questa mattina.

Farmaceutica: Labio 4.0 Marino Golinelli, centro R&S che parla italiano Nella nuova struttura dello stabilimento Alfasigma di Pomezia protagonista è il made in Italy

