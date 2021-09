Le regioni che riportano i maggiori tassi di incidenza settimanale per 100mila abitanti di casi e di decessi Covid sono le stesse dei 7 giorni precedentemente analizzati: Americhe (143 nuovi casi ogni 100mila abitanti; 2,3 decessi/100mila) e regione Europea (119,4 nuovi casi/100mila e 1,5 decessi/100mila).

Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) - Sono 4 milioni i nuovi contagi Covid-19 segnalati a livello globale dal 6 al 12 settembre: un dato che rappresenta "il primo sostanziale calo dei casi settimanali in più di 2 mesi". Lo sottolinea l'Organizzazione mondiale della sanità , nel report diffuso ogni settimana sull'andamento della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2. "Tutte le regioni hanno riportato un calo dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente", spiega l'Oms, evidenziando che "anche il numero di morti segnalati a livello globale nell'ultima settimana è diminuito rispetto alla settimana precedente, con poco più di 62mila nuovi decessi" registrati.

