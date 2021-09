Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "Ho avuto modo di riflettere, prenderò appuntamento perché credo che è l'età giusta per farlo. Sono molto propositiva". Così l'attrice Matilde Gioli, nel suo intervento oggi a Roma alla presentazione di 'Ferty Check', iniziativa di sensibilizzazione organizzata dal gruppo GeneraLife e prevista sabato 25 settembre con consulti gratuiti, ha annunciato la possibilità di conservare i propri ovuli. L'attrice milanese è portavoce ai giovani del messaggio sulla prevenzione e sulla fertilità .

"Affinché i ragazzi abbiano piena libertà di scelta - ha affermato Gioli - devono ricevere corrette e approfondite informazioni su quanto è possibile fare per proteggere la nostra capacità riproduttiva, naturalmente attraverso stili di vita sani, ma anche prendendo in considerazione, appunto, di crioconservare gli ovociti. Solo attraverso una seria e costante opera di sensibilizzazione, che finora penso sia stata carente nel nostro Paese e per la quale rendo invece merito al gruppo GeneraLife, che ha organizzato un evento del genere proprio al fine di 'parlarne', ecco - ha concluso - solo così penso si possa riuscire a dare alla donne una possibilità concreta di decidere in libertà e di mettere in salvo il loro futuro, la loro emancipazione, la loro autonomia".