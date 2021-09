Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Il Governo, tramite il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà , ha posto la fiducia al Senato sul ddl di conversione del decreto Green pass, approvato la scorsa settimana dalla Camera. Il decreto scade il 21 settembre. Al termine della dichiarazione del ministro D'Incà , la presidente Casellati ha convocato la Conferenza dei capigruppo per definire modi e tempi del voto di fiducia.

