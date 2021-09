"Nel periodo 25 agosto - 7 settembre" "si osserva una diminuzione anche dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,86 (0,82-0,90) al 7/9/2021 vs Rt=0,90 (0,86-0,94) al 31/8/2021). La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità - si legge nella bozza - va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità ".

Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - Continua il calo dell'indice Rt in Italia, che si attesta a 0,85, dunque "al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente", quando era allo 0,92. E' quanto emerge dalla bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 6-12 settembre, all'esame oggi della cabina di regia.

Covid: Rt Italia ancora in calo, a 0,85

Covid: Rt Italia ancora in calo, a 0,85 La scorsa settimana era 0,92

