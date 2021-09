Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - Secondo quanto emerge dal report settimanale vaccini anti-Covid della struttura commissariale all'emergenza guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, non si sono ancora vaccinati 3,4 milioni (3.460.070) di over 50.

Sono 1.701.135 le persone che rientrano nella fascia di età 50-59 che non hanno ancora fatto la prima dose di vaccino anti-covid, pari al 17,63% del totale. Nella fascia 60-69 mancano all'appello 947.294 persone (il 12,54%) e tra i 70 e i 79 non hanno fatto la prima dose ancora 527.132 persone. Per quanto riguarda gli over 80, sono 248.509 i non vaccinati, pari al 5,45%.