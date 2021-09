Come sottolinea il 'Washington Post', tuttavia, ci sono differenza tra i due scenari. Nel 1918, quando iniziò la Spagnola, negli Usa vivevano poco più di 100 milioni di abitanti, mentre oggi sono 330 milioni. Questo significa che Covid ha provocato un morto ogni 500 americani, mentre la Spagnola uno ogni 150.

Washington, 20 set. (Adnkronos Salute) - Il bilancio ufficiale della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti supererà entro oggi quello di 675mila morti dell'influenza Spagnola, se sarà confermata la media di circa 1.800 vittime in 24 ore registrata negli ultimi giorni. Al momento, come evidenzia il database della Johns Hopkins University, è di circa 674mila il numero complessivo dei morti.

