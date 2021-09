Milano, 21 set. (Adnkronos Salute) - "Puntare sui neonati per il futuro del Paese". E' il messaggio degli esperti della Sin (Società italiana di neonatologia), che oggi hanno presentato al ministro della Salute, Roberto Speranza, un manuale di proposte su nuovi 'Standard organizzativi per l'assistenza perinatale'. Fra gli obiettivi: "Tutela e cura della diade mamma-neonato e riorganizzazione e gestione dei punti nascita", riferisce la Sin dopo l'incontro tra il suo presidente, Fabio Mosca, e il titolare della Sanità nazionale.

Il documento - spiegano i neonatologi - è stato realizzato dalla Sin e coordinato da Rinaldo Zanini, con la partecipazione delle principali società scientifiche dell'area materno-infantile: Società italiana di pediatria (Sip), Associazione ostetrici e ginecologi ospedalieri italiani (Sigo), Associazione ospedaliera ginecologi e ostetrici italiani (Aogoi), Associazione ginecologi universitari italiani (Agui), Federazione nazionale Ordini provinciali ostetriche (Fnopo) e Federazione nazionale Ordini provinciali infermieri (Fnopi), oltre all'Associazione Vivere Onlus, in rappresentanza dei genitori. Coinvolti come partner anche l'università di Parma (cattedra di Economia aziendale), il Politecnico di Milano (Dipartimento Gestionale) e l'universita ̀Bicocca di Milano (cattedra di Statistica medica).

Il documento si rivolge alle istituzioni e ai decisori per la definizione degli aspetti organizzativi complessivi, e ai professionisti per l'organizzazione assistenziale dei punti nascita - si legge in una nota - e rende disponibili standard aggiornati in termini di risorse umane, strutturali e tecnologiche, con un approccio finalizzato alla maggior sicurezza possibile della diade madre/neonato.

L'incontro - evidenzia la Sin - è stato anche l'occasione per illustrare al ministro gli 'Standard assistenziali europei per la salute del neonato', che forniscono nuovi parametri di riferimento per la cura dei bebè prematuri. Il progetto è stato realizzato da European Foundation for the Care of Newborn Infants (Efcni), con la collaborazione della Sin che ne ha recentemente curato la traduzione in italiano, coordinata da Gina Ancora, insieme a Vivere Onlus, facendo dell'Italia "il primo Paese europeo che mette a disposizione questo importante documento nella propria lingua nazionale".

"Promuovere la salute dei neonati, mettendola al centro di ogni scelta istituzionale, politica e sanitaria, è un obiettivo primario per un Paese che si prende cura dei propri figli", rimarca la Sin, ringraziando Speranza "per la grande sensibilità e attenzione dimostrate".

"In un periodo così segnato dalla denatalità e dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, va messo in campo ogni sforzo - esortano i neonatologi - per garantire la salute e la sicurezza dei neonati e delle loro mamme".