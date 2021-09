Resta stabile l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,86 (0,82-0,90) al 14/9/2021 contro Rt=0,86 (0,82-0,90) al 7/9/2021). "L'elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici evidenziata dai dati epidemiologici pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità va considerata nella lettura di queste stime di trasmissibilità ", si precisa nella bozza che per i dettagli sulle modalità di calcolo ed interpretazione dell’Rt riportato rimanda all’approfondimento disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità .

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Continua il calo dell'indice Rt in Italia, che si attesta a 0,82, nel periodo dall''1 al 14 settembre, "al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto alla settimana precedente", quando era allo 0,85. E' quanto emerge dalla bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 13-22 settembre.

Covid: Rt Italia ancora in calo, a 0,82

