A rischio 'moderato' si posizionano il Piemonte, la Valle D'Aosta e le Province autonome di Bolzano e Trento. Mentre un'allerta relativa alla resilienza dei servizi sanitari territoriali si registra per la Basilicata.

Roma, 24 set. (Adnkronos Salute) - Nessuna Regione o Provincia autonoma è a rischio alto per Covid. Quasi tutte sono classificate a rischio epidemico basso. Solo una Regione riporta un’allerta di resilienza. Nessuna, invece, riporta molteplici allerte di resilienza. E' quanto emerge dalla bozza di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero Salute, relativo alla settimana 13- 19 settembre e aggiornato al 22 settembre.

