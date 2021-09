Nel dicembre del 2020 esperti dell'Oms hanno visitato Wuhan, la megalopoli cinese in cui si è inizialmente manifestato il coronavirus Sars-CoV-2, ma il rapporto dello scorso marzo affermava di aver ricevuto informazioni insufficienti dagli scienziati cinesi per rispondere a domande chiave sulle origini del patogeno pandemico.

Roma, 27 set. (Adnkronos Salute/Dpa) - L'Organizzazione mondiale della sanità starebbe avviando una nuova indagine sulle origini di Covid-19. Secondo il 'Wall Street Journal', l'Oms sta mettendo insieme un gruppo di una ventina di scienziati con l'incarico di trovare nuove prove in Cina e altrove, e di valutare l'ipotesi della fuga del virus da un laboratorio, teoria respinta da Pechino.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli