Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Al via da domani, Giornata mondiale del cuore 2021, e fino al 30 novembre, la 1° Campagna nazionale di prevenzione secondaria 'Non dimenticare il tuo cuore', ideata dalla Fondazione per il tuo cuore dei cardiologi ospedalieri dell'Anmco, con check-up cardiologici gratuiti per i pazienti che hanno avuto un infarto nell’ultimo anno. In Italia ogni anno - ricorda la Fondazione - circa 130.000 persone hanno un infarto e il 20% di questi pazienti entro 12 mesi va incontro a un nuovo arresto cardiaco. Il 60% è a rischio di un evento aterotrombotico.

A 12 mesi dall’infarto è dunque molto importante - raccomanda la Fondazione - un’attenta rivalutazione delle condizioni del paziente, ma purtroppo spesso non viene effettuata e molti pazienti non si sottopongono ai periodici controlli o sospendono la terapia medica. La situazione di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, e stiamo tuttora vivendo a causa della pandemia Covid-19 - rilevano i cardiologi - ha inoltre inevitabilmente messo in difficoltà molti pazienti con pregresso infarto miocardico o rivascolarizzazione coronarica.

Per dare una concreta risposta al fabbisogno di salute di questi cittadini, oltre 110 cardiologi di 31 cardiologie di 27 città di 12 regioni italiane effettueranno visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti. Per tutta la durata dell’iniziativa sarà attivo il Numero Verde 800 05 22 33 della Fondazione per il Tuo cuore, a disposizione dei cittadini che vorranno prenotarsi per effettuare gratuitamente il proprio controllo specialistico.

"A causa della recente pandemia i pazienti hanno saltato molti controlli poiché - ricorda Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il tuo cuore e direttore Uoc Cardiologia ospedale Garibaldi-Nesima di Catania - l’attività ambulatoriale cardiologica è stata drasticamente ridotta al fine di limitare gli accessi nelle strutture sanitarie e dedicare personale sanitario ai reparti Covid. Come conseguenza - sottolinea Gulizia - si è assistito quindi a una riduzione di circa il 30-40% dei ricoveri per sindrome coronarica acuta e per scompenso cardiaco, patologie che rappresentano, da sole, la gran parte dei ricoveri cardiologici, con un aumento di oltre 3 volte della mortalità per infarto miocardico Stemi, la cui mortalità è passata dal 4,1 al 13,7%".

Per questo "l'Anmco, con oltre 5600 iscritti - sottolinea il presidente Furio Colivicchi, direttore U.O.C Cardiologia Ospedale San Filippo Neri di Roma - è impegnata da oltre 50 anni sul territorio italiano in progetti di prevenzione cardiovascolare. L’iniziativa 'Non dimenticare il tuo cuore' - ribadisce Colivicchi - rappresenta una preziosa opportunità per il cuore degli italiani che hanno subito un infarto o una rivascolarizzazione coronarica nell’ultimo anno".