Milano, 5 ott. (Adnkronos Salute) - Avrebbero condizionato assunzioni pubbliche di docenti ordinari e associati, ma anche di assistenti e dirigenti ospedalieri, favorendo specifici candidati con bandi pilotati in più modalità , sia tagliandoli preventivamente 'su misura' per specifici candidati, sia attraverso la scelta di componenti delle commissioni concorsuali che fossero compiacenti. E' con questa ipotesi che oggi sono piovute 33 denunce in stato di libertà da parte di carabinieri del Nas di Milano. Tra i destinatari anche 24 docenti universitari di importanti atenei delle province di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo.

L'indagine, battezzata 'Laurus', è scattata nel marzo 2018, su segnalazione di irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso alla Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell'università Statale di Milano. Le attività investigative del Nas, tuttora in fase di indagini preliminari, hanno portato a contestare agli indagati i reati di associazione per delinquere (416 codice penale), corruzione (319 c.p.), abuso d'ufficio (323 c.p.), turbata libertà degli incanti (353 bis c.p.), falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale (476 c.p.).

Sotto la lente degli investigatori più episodi di condizionamento delle assunzioni pubbliche di docenti ordinari e associati - ma anche di assistenti e dirigenti ospedalieri - secondo criteri non meritocratici, ma volti a favorire specifici candidati tramite la "preventiva 'profilazione' dei bandi di concorso sul prescelto da favorire, e anche grazie alla puntuale scelta di compiacenti membri delle commissioni concorsuali". Nell'ambito delle operazioni sono stati eseguiti anche altri provvedimenti emessi dalla procura della Repubblica di Milano: 4 richieste di consegna di atti e documenti con eventuale perquisizione in caso di mancata consegna; 9 richieste di consegna di atti e documenti; 9 decreti di esibizione di documentazione in originale, comprensivi dell'acquisizione del contenuto delle caselle di posta elettronica di 29 tra mail personali di docenti e mail da loro utilizzate negli atenei.