Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Continua a diminuire, a livello globale, il numero di casi e decessi settimanali per Covid-19, con una tendenza che si osserva da agosto. Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 sono stati segnalati oltre 3,1 milioni di nuovi casi e poco più di 54 000 nuovi decessi. I casi questa settimana sono diminuiti del 9% rispetto alla settimana precedente, mentre i decessi sono rimasti simili. Sono i dati del Report settimanale Covid -19 dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

Covid: Oms, nel mondo -9% casi in una settimana, stabili i decessi

