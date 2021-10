Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - Sono 2.772 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 2.494), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 37 morti (ieri 49) che portano a 131.421 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 278.945 tamponi, con un tasso positività che sale all'1%.

In calo le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 2.552 (ieri 2.665), con un calo di 113 persone rispetto a ieri mentre sono 367 i ricoverati in terapia intensiva (- 3 rispetto a ieri), con 19 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.495.215 i guariti (+ 4.827 ) e 80.451 gli attualmente positivi (-2.095 ).