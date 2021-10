Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Ecco il dato che il governo auspicava: 73mila. Tante sono state le prime dosi inoculate nella giornata di ieri. Un dato clamoroso, arrivato proprio nell'immediata vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Nella giornata di giovedì 14 ottobre, sono stati appunto 73mila gli italiani che hanno deciso di vaccinarsi. Ben 8.000 in più rispetto a mercoledì, e addirittura 15.000 in più rispetto a martedì, quando le prime dosi erano state 58.000. Dati comunque sopra la media giornaliera delle ultime settimane, quelle a cavallo tra settembre e ottobre, che si era fermata a quota 50.000". E' quanto riporta 'Il Foglio', citando "numeri elaborati dai consulenti del generale Figliuolo, che coordina la campagna vaccinale, e che ha raffrontato nelle scorse ore le sue statistiche con quelle, sostanzialmente coincidenti, del ministero della Salute".

"Segno, dunque, che il Green pass funziona, almeno come strumento che incentiva alla vaccinazione. E questo spiega anche perché, almeno per ora - si legge sul quotidiano online - Mario Draghi non abbia voluto cedere alle pressioni di sindacati e partiti che chiedevano un segnale di distensione sulla vaccinazione verde, magari sotto forma di sgravi fiscale alle aziende che volevano pagare i tamponi ai propri dipendenti sprovvisti del pass".